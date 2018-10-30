ВЛКСМ к середине 80-х был не просто трупом. Это был труп заразный, который заражал распадом, все, что касалось его. Любой человек, который касался этой организацией превращался в оборотня, нежить, слугу дьявола. Потому что, идеей и сутью и смыслом позднего комсомола была именно ложь.

Комсомол как магнит притягивал и собирал в себе всю человеческую нечесть, самые подлые образцы человеческой природы, которую только мог породить издыхающий СССР.

Ходорковский, Евтушенков, Невзлин, безчисленные олигархи и полуолигархи первой волны, люди без чести и совести, презирающие все, кроме власти и денег, могли родиться только в этом зловонном инкубаторе.