России нужен огонь

В российской общественной жизни отсутствует отбор по внешним данным.

А ведь он – самый естественный.

Почему Киров был любимцем партии? Потому что, он был красавцем, балагуром и весельчаком.

Почему Брежнев сделал головокружительную карьеру? То же самое. Яркий красавец, остроумный и веселый человек.

Помните взлет Бориса Николаевича Ельцина?

Если Горбачев купил советский народ относительной молодостью, которая на фоне тяжело больных стариков из Политбюро, искупала остальные его, мягко говоря, посредственные внешние данные, то появление Ельцина имело эффект разорвавшейся бомбы.

Ельцина к власти привели не какие-то мифические демократы. И не народ, истомившийся под властью коммунистов. На вершины власти его вознесли простые русские бабы.

Те самые советские тетки. В нелепых норковых шапках, штопанных колготках, замученные тяжелым советским бытом и бесконечным стоянием в очередях, истомившиеся по мужику-хозяину. Мужику, что решит все проблемы, поправит забор, перекопает огород и потом залюбит на сеновале до обморока.

Вот он и пришел. Герой их эротических фантазий. Высокий, статный, смелый, громкий.

И на его фоне Горбачев мгновенно превратился в плюгавого прощелыгу с уродливым родимым пятном, неудачника, за которого она и замуж-то вышла по глупости, по залету. А тут – настоящая любовь. Тут тот самый коробейник, что затащит ночью в рожь высокую.

Да и плевать…

Ну, вот он и затащил, и попользовал, и обманул.

Только это не важно. Зато был в жизни этой самой “русской бабы” настоящий роман. Хоть есть, что вспомнить.

А сейчас? Что им сейчас жизнь предлагает?

Немолодых мужчин ростом 160 сантиметров? Генерала Золотова? Писклявого Навального? И все?!

Я так скажу. Все это снова закончится каким-нибудь Джигурдой. Неистовым Пугачевым. Лютым красавцем и палачом в одном флаконе.

А никакой долгой и счастливой любви просто с хорошим и разумным человеком Россия не потерпит. Ей нужен огонь, страсть, настоящий полковник.