Прикольно так: на ТНТ выступают какие-то люди, о которых закадровый голос говорит: “Многие участники мечтают оставить свои профессии и посвятить себя стендапу”…

Я, собственно, и так сразу понял, что они просто не хотят работать.

В 90-е шли в бандиты и проститутки, сейчас – в стендап.

Ну да, бандитом или проституткой – надо иметь хоть какие-то способности.

И отдельная прелесть: за столом сидят непонятные персонажи и говорят выступающим:

- Я не вижу тебя в своей команде…

В какой, сука, твоей команде?!

Ты кто такой?!..

Думаю, что Жванецкому они тоже сказали бы с выражением усталости на лицах, изможденных любовью к себе :

- Я не вижу вас в своей команде…