Прикольно так: на ТНТ выступают какие-то люди, о которых закадровый голос говорит: “Многие участники мечтают оставить свои профессии и посвятить себя стендапу”…
Я, собственно, и так сразу понял, что они просто не хотят работать.
В 90-е шли в бандиты и проститутки, сейчас – в стендап.
Ну да, бандитом или проституткой – надо иметь хоть какие-то способности.
И отдельная прелесть: за столом сидят непонятные персонажи и говорят выступающим:
- Я не вижу тебя в своей команде…
В какой, сука, твоей команде?!
Ты кто такой?!..
Думаю, что Жванецкому они тоже сказали бы с выражением усталости на лицах, изможденных любовью к себе :
- Я не вижу вас в своей команде…
Стендап
Прикольно так: на ТНТ выступают какие-то люди, о которых закадровый голос говорит: “Многие участники мечтают оставить свои профессии и посвятить себя стендапу”…
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