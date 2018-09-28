«Диамантино»: Португальская мечта об изоляции от мира и клонировании Роналду

Частично нарочито-фальшивый политический крик, частично причудливый и экстравагантный сай-фай триллер, склеенные Нутеллой и облаками сахарной ваты в лёгкое романтическое мечтание двух режиссёров-дебютантов, «Диамантино» ― тот самый фильм, который лучше всего смотреть, не зная предварительно о нём ничего. Лучше всего просто пойти на него вслепую и погрузиться в водоворот иррациональных и безумно смешных событий с такой же блаженностью и жизнерадостностью, которыми определяется лёгкомысленный главный герой, он же мировая суперзвезда футбола и гордость нации — Диамантино (Корлоту Котто).

Перед тем как сказать пару слов о безумном сюжете, нужно отметить, что фарс — не является целью этого проекта. Американо-португальский дуэт режиссёров в лице Дэниэла Шмидта и Гэбриела Абрантеса не просто демонстрируют нам безграничность своей фантазии, дабы рассмешить и удивить зрителя, во весь этот хаос и абсурдность происходящего они вклинили весьма оригинальную и своевременную политическую сатиру на сегодняшнюю Португалию и Евросоюз. Кроме того, здесь нашлось место и крайне изобретательным комментариям на темы беженцев, или, выражаясь языком главного героя, «бегунков», а также однополых отношений — поэтому даже в таком чисто комедийном трэше оказались соблюдены все главные тенденции современного прогрессивного европейского кино.

Диамантино — одарённый не очень большим умом, а огромным спортивным талантом футболист и секс-символ португальской сборной, приносящий ей победу в каждом матче. Его кличут современным гением, все пытаются разгадать его тайну дриблинга, понять, что у него в голове, когда он на поле. А в голове у него буквально следующее: сладкая вата, в которую превращается футбольное поле во время его игры, а противники становятся гигантскими пушистыми щенками. Стоит ему получить мяч, как Диамантино начинает ловко вальсировать сквозь розовую вату, уворачиваясь от милых пёсиков, чтобы поразить очередные ворота (на этот раз сборной Чили) и вывести свою сборную в финал чемпионата мира в России, где их противником станет сборная Швеции. Всё бы ничего, но за пару дней до финала Диамантино, плавая на яхте в океане со своим отцом, встречает беженцев из Африки, добирающихся до берега на одной маленькой лодочке. Увидев страдания в их глазах, розовые очки, через которые наш герой привык смотреть на мир, с треском раскалываются, поселив в душе Диамантино глубокое беспокойство за тех людей. Мысли о «бегунках» не оставляют его и на поле, во время игры со Швецией, когда на последних минутах матча у Диамантино выпадает шанс спасти свою страну от проигрыша, реализовав пенальти. Но проблема в том, что сахарная вата превратилась в холодный враждебный океан, а милые щенки в несчастных беженцев — Диамантино не забивает пенальти, отчего его жизнь начинает стремительно идти под откос.

Но всё это только начало, самое безумие будет потом. Например, сразу после поражения Диамантино решает усыновить «бегунка», которым становится Рахим — переодетая лесбиянка-спецагент разведки Португалии под прикрытием Аиша (Клео Таварес), а тайная организация хочет клонировать Диамантино, чтобы создать безупречную футбольную команду из 11 гениев, благодаря победам которой Португалия сможет ни от кого не зависеть, выйдет из Евросоюза и наконец построит стену по всей своей границе. Можно, конечно, ещё немного рассказать про весь этот невероятный полёт фантазии авторов фильма, поскольку такое кино вряд ли когда-нибудь вообще попадёт в российский прокат, но всё же хочется оставить небольшой элемент неожиданности при просмотре.

Кино в первую очередь чарует своей простотой и наивностью — здесь, конечно, главная заслуга лежит даже не на плечах режиссёров, а на исполнителе главной роли. Очевидно, что перед нами карикатура на Криштиану Роналду — начиная с портретного внешнего сходства (даже причёска точь-в-точь) и заканчивая нарциссичной натурой и безоговорочным футбольным талантом. Роналду — вероятно, сейчас самый известный уроженец Португалии, отчего Шмидт и Арбантес даже здесь попали, так сказать, в тренд, не говоря уже о выпуске картины прямо под чемпионат мира в России. Нельзя не поддаться под очарование столь безмозглого, но безгранично доброго героя, который предстаёт перед нами столь же уязвимым и милым, как его ручной котёнок по имени Варежка, которого он берёт везде с собой. Даже в отношениях со своими стервозными сёстрами-близняшками, вечно орущими на Диамантино и пытающимися обворовать недалёкого брата, герой показан до ужаса наивным и добросердечным.

Совершенно глупый, отчего невероятно смешной фильм, «Диамантино» ― является не только португальской фантазией о гордости своей страны, гениальном футболисте, питающимся исключительно блинчиками с Нутеллой и печеньями Орео, его возвращении в гармонию и огромных пушистых щенках. Это нетривиальная сатирическая сказка, которая одновременно дурачится вместе со своим главным героем и непринуждённо поднимает много важных современных тем, несерьёзный подход к которым придаёт им свежести и новую форму. И да, у Роналду теперь появился неожиданный, косвенный кинематографический памятник, о существовании которого он, вероятно, даже не догадывается. Что ж, ждём ответ от аргентинцев с присущим им магическим реализмом и главным героем, рекламирующим вместо трусов чипсы.