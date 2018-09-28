«Подбросы»: Везде чужие

«Есть два типа людей: те, кто подбрасывают, и те, кого подбрасывают», ― этой фразой из монолога далеко второстепенного героя в исполнении Максима Виторгана третий фильм Ивана Твердовского буквально раскалывается надвое, образуя впервые за всю фильмографию режиссёра необходимый просвет, наконец символизирующий о прогрессе и зрелости авторской позиции молодого постановщика. Сам-то персонаж Виторгана относится вообще к третьей категории людей — под него подбрасывают — как относиться к которой Твердовский пока сам не разобрался, но это не столь важно. Важно то, что последовавшие за упомянутым монологом события относятся уже скорее к эпилогу фильма, что попросту слишком поздно для «спасения» «Подбросов», но в то же время весьма своевременно для того, чтобы поубавить выработанный предыдущими тремя фильмами скепсис к режиссёру и с любопытством ждать его следующий проект.

Но пока перед нами «Подбросы» ― кино с замечательным двусмысленным названием. Во-первых, главного героя, юношу Дениса (Денис Власенко), в раннем детстве мама (Анна Слю) решила «подбросить» в интернат, положив его в специальный бэби-бокс, за демонстрацию функционирования которого Ивану Твердовскому нужно сказать отдельно большое спасибо. Во-вторых, повзрослев, Денис обнаружил у себя очень странную физиологическую метаморфозу (что сразу напоминает о хвостатой женщине из «Зоологии»), у него невероятно высокий порог болевых ощущений — фактически он вообще не чувствует боли. Внезапно одумавшаяся мать решает во что бы то ни стало вернуть сына домой, в Москву. Проснулась совесть? Одолевает чувство вины? Материнский инстинкт не даёт покоя? А, может, это любовь? Если вы думаете так, то вы никогда не смотрели фильмов Ивана Твердовского. Основные мотивы его персонажей — это корысть, выгода и всё, что выходит за установленные рамки морали. Юный Денис попадает в преступную группировку, где его «дар» оказывается весьма кстати: под покровительством продажного полицейского Паши (Данил Стеклов) Денис бросается под дорогие машины, вынуждая тех, кто был за рулём, платить и плакать, много и горько.

Несмотря на то, что все фильмы Твердовского регулярно находят свою аудиторию и даже собирают множество призов, с художественной точки зрения они слабы все до единого. Главная проблема режиссёра и сценариста — жуткая утрированность современной действительности и зачастую поверхностное знание темы, в которую он погружается. Последнее особенно заметно было в его дебютном «Классе коррекции», где все представители учительской профессии были показаны так низко, что вообще теряешь веру в человечество. С запечатлённым отношением, где избиение и оскорбления являются профессиональной нормой, трудно поверить в правдивость событий, особенно когда всё это не преследуется общественным резонансом в мире, где есть СМИ и интернет даже в удалённых российских глубинках. А ведь Твердовский намеренно снимает социальное кино, он хочет показать или скорее пожурить современное российское общество, но даже оригинальная завязка в стиле магического реализма в «Зоологии» в итоге никуда не привела из-за того, что перед нами опять набор карикатур, жуткая утрированность и никакого намёка на просвет. И вот, режиссёру потребовалось целых три фильма, чтобы этот самый просвет отыскать, и мы наконец увидели не обиженного, казалось бы, на весь мир юношу, а зрелого и амбициозного российского автора, у которого всё впереди.

Исходя из всего вышесказанного, авторский стиль Ивана Твердовского можно определить как пессимистичную индукцию. Показывая крайне депрессивный портрет современного общества, изображая изобилующих пороками и грехами персонажей, он не даёт никакой альтернативы для формирования общей картины России. Следуя его индуктивной логике, общество состоит лишь из плохих людей и их жертв, которые тоже все поголовно со своими хвостами, инвалидностями и патологиями в шкафу. Но, как известно, и свет во тьме светит: альтернатива в виде любого проявления добра или совести важна для того, чтобы зритель смог сам составить своё мнение об увиденном и спроектировать его на ту среду, в которой он живёт. А пока же Твердовский два с половиной фильма, ровно до монолога Виторгана, кормит нас пессимистической индукцией, настраивая на то, что раз герои его картины плохи все поголовно (а ведь в каком-то смысле любой фильм — это срез условного мира), то всё вокруг плохо, мол, оглянитесь, вокруг ад, вас либо уже подбросили, либо вот-вот подбросят.

Финал «Подбросов» действительно получился. Размышления главного героя о том, что на самом деле является родным домом, рождают ту самую альтернативу, дают просвет. И вместо очередного утрированного обобщения они посредством показанных перемен внутри Дениса дарят зрителям приятное послевкусие, которое позволяет сформировать собственное мнение о текущем положении дел в обществе, а не идти дорогой «Класса коррекции» и «Зоологии», где приходилось либо принять мнение Твердовского, либо отвергнуть его вместе с фильмами.

Отсутствие конкретики — ещё один весомый минус «Подбросов»: нам не до конца ясен диагноз Дениса. Почему это важно? Одно дело «Зоология», где внезапно выросший хвост наоборот не нуждался в объяснении, тогда бы просто рухнула вся задумка фильма — важно было то, что он есть и всем на это плевать. «Подбросы» же в данном сравнении кино куда более нацеленное на отражение нашей с вами действительности. Очевидно, что у Дениса не только высокий болевой порог, но и что-то с головой. Ибо он отличается от здравого человека, отстаёт в развитии. Взрослый, образованный человек, конечно, это поймёт сразу, но посмотревший, к примеру, этот же фильм подросток может всего этого не увидеть и решить, что подброс — крутой способ зарабатывать деньги ценой пары ушибов и царапин. Твердовский хочет снять многозначное кино, кричащее о проблемах страны, которое не всегда бы трактовалось буквально, но пока есть такие недочёты и неспособность замечать и отсеивать столь нежелательные подтексты в своём творении, до подобного кино ему ещё далеко.

На Кинотавре картина взяла сразу два приза. И оба они весьма спорные. Операторские заслуги Дениса Алакрона Рамиреса бледно меркнут перед победителями прошлых лет («Коллектор» в 16-м и «Заложники» в 17-м на голову выше). А победа Анны Слю в категории лучшей женской роли вообще вызывает одно лишь недоумение, как и её героиня. Что хотел вложить Твердовский в персонажа мамы Дениса, с какой целью были введены мотивы инцеста между ней и сыном не ясно до самого конца. Да и вообще, когда на крупном кинофестивале одну из актёрских наград уносит актриса, сыгравшая героиню со второго плана, впору самому мыслить индуктивно: либо её игра была столь феноменальна, что затмила всех актрис даже с первого плана, либо в этом году женские актёрские работы на Кинотавре настолько слабы. Первое — точно нет, Слю хоть и неплоха в своей роли, но ничего примечательного она не показывает. Второе же — покажет время.

Пока можно сказать одно: Иван Твердовский продолжает творчески расти, и «Подбросы», всё такое же утрированное, злобное и неприятное кино как два предыдущих, можно смело назвать его лучшим фильмом на сегодняшний день лишь за то, что в его пессимистичном кинематографе появился хоть маленький, но просвет.