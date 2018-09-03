Украинская афтокефалия – это прекрасно. Это – шанс на старую добрую религиозную войну. Именно она является лучшим и проверенным тысячелетиями, лекарством от всякого церковного раскола.

Никакой национализм тут не не поможет.

Посудите сами. С обеих сторон – русские и украинцы. говорят на одном языке. Поют одни и те же песни. Всякие интеллигентские термины, за которые банит фейсбук, не помогают. Для качественного расчеловечивания врага детские обзывалки не работают. Русские убивали 80 лет назад немцев совсем не потому, что те – фрицы.

А вот убить раскольника, вероотступника – это совсем другое дело. Тут все ясно. Перед тобой – слуга зла, и его орудие. Сжечь его в очистительном пламени армейского огнемета – дело не только хорошее, но еще и душеспасительное.

Чисто эстетически это выглядело бы совершенно прекрасно и вдохновляюще.

Вот катят по украинской степи танки с нарисованными на броне поклонными крестами и надписями “С нами Бог”.

А в кадре воскресной информационной программы – крестящийся на Спасскую башню Шойгу, который говорит военным летчикам:

- Бомбите всех. Господь разберется, кто свои, а кто – еретики.