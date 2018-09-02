Тони Робинс

Группа East 17 чуть было не отменила свое европейское турне из-за подозрения на то, что у основного вокалиста Тони Мортимера была ангина. Однако врачи опровергли первоначальный диагноз, и буквально за несколько дней поставили Тони Мортимера на ноги. Напомним, [Читать...]

Кинорежиссер и продюсер Тони Скотт («Лучший стрелок», «Враг государства»), покончивший жизнь самоубийством, спрыгнув с моста в Лос-Анджелесе 19 августа, оставил завещание в размере 1 250 000 долларов. По завещанию Тони Скотта, всё его имущество отходит семейному трастовому фонду, сообщает ресурс TMZ. Распоряжаться [Читать...]

Гитарист британской группы Oasis Ноэл Гэллахер заявил, что одна из его недавних встреч с премьер-министром Великобритании Тони Блэром на вечеринке была большой ошибкой. “Я принял это приглашение, потому что в то время мне казалось, что встретиться с Тони [Читать...]

Чего ждать от Тони? Новый альбом – это не все, чего можно ожидать от Тони Брэкстон в следующем году. По заявлению официального представителя лейбла Arista Records, 33-летняя американская певица и ее муж 31-летний продюсер Кери Льюис, а также [Читать...]

Тони Брэкстон и рэппер Джей-Зед надеются мирным путем разрешить спор, причиной которого стала композиция Тупака Шакура «Me And My Girlfriend», записанная им в 1996 году. Дело в том, что Брэкстон и Джей-Зед включили в свои новые пластинки по [Читать...]