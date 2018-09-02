{ 2 сентября 2018 }

Тони Робинс

Рубрики: [Фейсбук]  

К Тони Робинсу пришли 25 тысяч глубоко неуверенных в себе людей, измученных постоянным стрессом, раздавленных страхом за свое будущее, потерянных, одиноких. Многие из них наверняка нуждаются не в коуче, а помощи психолога, а то и психиатра.
Те же самые люди идут к колдунам, прорицателям, они покупают коврики для йоги или проводят по 10 часов в неделю в фитнес-клубах.
Они пытаются найти счастье в поездках заграницу четыре раза в год или в шопинге, или на кулинарных курсах.
Разницы особой нет. Так. Незначительные нюансы
Если кого-то Тони Робинс спас от клинической депрессии или петли – слава Богу.
Но я, глядя на него, отчего-то вспоминаю коучера-маньяка из сериала “Декстер”.
Джордан Чейз истязал женщин, а потом подносил к их уху свой ролекс и спрашивал:
- Тик-так. Слышишь? Это уходит твоя жизнь…

Сергей Мардан


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