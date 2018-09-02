Грустно. Грусть совокупная, трагедии при этом и личные. Для каждого из нас.
Война.
А на войне, на любой, тем более гибридной, без мобилизации никак.
Отдельная печаль в отсутствии фактора мобилизации. Её растащили по кусочкам, прилаживают к отдельным, на мой взгляд, к мещанским поводам.
Читаю в ленте людей про которых полагал, что наши. До мозга костей, до ватной своей первоосновы. Ошибался.
Риторика, доводы, а главное – истероидные интонации, неотличимы от оппонентов.
Владение тутошной аудиторией, желание скользить по гребню её внимания и при этом без видения картинки в целом, делает из наших совсем ненаших.
Любая власть – экзамен. Власть над умами в том числе.
Закусившим удила в протестном раже переэкзаменовка не обломится. Сами себя загонят к шендеровичам.
Грустно
Грустно. Грусть совокупная, трагедии при этом и личные. Для каждого из нас.
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