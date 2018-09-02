Грустно. Грусть совокупная, трагедии при этом и личные. Для каждого из нас.

Война.

А на войне, на любой, тем более гибридной, без мобилизации никак.

Отдельная печаль в отсутствии фактора мобилизации. Её растащили по кусочкам, прилаживают к отдельным, на мой взгляд, к мещанским поводам.

Читаю в ленте людей про которых полагал, что наши. До мозга костей, до ватной своей первоосновы. Ошибался.

Риторика, доводы, а главное – истероидные интонации, неотличимы от оппонентов.

Владение тутошной аудиторией, желание скользить по гребню её внимания и при этом без видения картинки в целом, делает из наших совсем ненаших.

Любая власть – экзамен. Власть над умами в том числе.

Закусившим удила в протестном раже переэкзаменовка не обломится. Сами себя загонят к шендеровичам.