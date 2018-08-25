{ 25 августа 2018 }

Медведев

Рубрики: [Фейсбук]  

Вот вы снова над премьером смеетесь, а человек с феноменальной деловой хваткой и системный как робот.
Пилить даже на поставках овощей – это поступок настоящего атланта, а не паршивого интеллигента.
Никакого чистоплюйства. Никакой расхлябаности. Есть потенциальный ярд – забираем ярд.
Не знаю, как там насчет путинского преемника, но на пост будущего президента братской Украины он подходит идеально. Мову выучит – не большая проблема

Сергей Мардан


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