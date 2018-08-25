Замечательный Дмитрий Умапалата№6 Медведев повелел проработать тему насчет ограничения количества домашнего скота в личном подворье зажравшегося народонаселения. Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Хочу не любить эту власть, но никак не могу разлюбить!

Одним из убийц царской семьи – то есть, в каком-то символическом смысле, убийц России – был, как известно, человек с двойной фамилией Медведев-Кудрин. Будет смешно, если ровно через сто лет все в точности повторится. Или не очень смешно.