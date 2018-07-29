О Войновиче

Умер человек и писатель. Человека – жаль. Хотя и пожил достаточно. Доживал хорошо – сытно и комфортно.
Был обласкан властями. особенно после лишения гражданства. 10 лет помыкался – зато был возвращен в Россию с пиететом. Но обижался. На ту же власть. Что не ценит. Не любит.
Он столько ей хорошего – начиная от Чонкина заканчивая возмущением, что “Крым-наш”. А Украина, дескать, цивилизованная, понятливая.. .. А россияне – все как есть – чонкины.. Не больше..
А его всего-то – на 80-летие – корзину цветов от правительства и нежное письмо от супруги премьера – Медведевой.
Обидишься тут. Он не покладая рук рассказывал о мерзости России и гадости его правительства – а тут такое небрежение. Страх потеряли.
Как какого-то Валентина Распутина чествуют. Правда, Распутину ни корзин цветов не дарили при жизни от правительства, ни писем не писали. А зачем? Он же патриотом был.. Ватником. “Крым – наш”. Такие Отечеству не нужны.
То ли дело – Войновичи. Хотя – отходчив русский человек.. Жалостлив.. Пусть покоится с миром..