О Войновиче

Умер человек и писатель. Человека – жаль. Хотя и пожил достаточно. Доживал хорошо – сытно и комфортно.

Был обласкан властями. особенно после лишения гражданства. 10 лет помыкался – зато был возвращен в Россию с пиететом. Но обижался. На ту же власть. Что не ценит. Не любит.