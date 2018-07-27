Русскому человеку без любви жить невозможно.
Раньше мы Путина любили.
До самозабвения. Берегли его образ в своем сердце и всякая черная клевета от этого драгоценного образа отлетала как пепел.
Но русское сердце непостоянно.
Разлюбил народ Путина.
Как со старой женой – вроде и привык и готовит хорошо, а сердце томится и сладостной муки взыскует.
Теперь мы Наталью свет Владимировну любить будем. Красоту нашу ненаглядную, белую лебедушку.
И будет та любовь такая яростная, что мы не только по ее слову памятники Государю в каждом городе поставим, а еще и религиозную войну развяжем. Филаретовские храмы сожжем, отступников огнем и мечом покараем и поставим памятник П.А.Столыпину перед Владимирским собором в Киеве.
И ряд виселиц перед ним. Для врагов русского народа.
Любовь
Русскому человеку без любви жить невозможно.
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