Русскому человеку без любви жить невозможно.

Раньше мы Путина любили.

До самозабвения. Берегли его образ в своем сердце и всякая черная клевета от этого драгоценного образа отлетала как пепел.

Но русское сердце непостоянно.

Разлюбил народ Путина.

Как со старой женой – вроде и привык и готовит хорошо, а сердце томится и сладостной муки взыскует.

Теперь мы Наталью свет Владимировну любить будем. Красоту нашу ненаглядную, белую лебедушку.

И будет та любовь такая яростная, что мы не только по ее слову памятники Государю в каждом городе поставим, а еще и религиозную войну развяжем. Филаретовские храмы сожжем, отступников огнем и мечом покараем и поставим памятник П.А.Столыпину перед Владимирским собором в Киеве.

И ряд виселиц перед ним. Для врагов русского народа.