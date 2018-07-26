Христианство произвело революцию в представлениях о нравственности.

Эта революция состоит в том, что человека впервые призвали любить не только хороших, приличных, добродетельных и правильных людей, но и плохих, падших, сомнительных, всяких. Любить врагов.

Никакая другая этика – ветхозаветная, языческая, советская, исламская, дальневосточная, мафиозная etc. – не предполагает любви к плохому. Только к хорошему.

А христианство совершенно безумным образом это утверждает.

Поэтому христианином быть, разумеется, очень трудно. Да что там, практически невозможно.

Чтобы быть христианином, надо сначала сойти с ума в хорошем смысле слова.

Но все-таки есть же где-то люди, которые претендуют на то, что христиане – это они.

А потом, например, кончает с собой какая-нибудь несчастная акционистка и феминистка, и к тому же участница антирелигиозных мероприятий.

И так получается, что ее смерть – это тест на христианство. На его содержание в крови.

Что скажете по ее поводу?

“Бесноватая пришла к закономерному финалу”, говорят “православные”.

И я их по-своему понимаю. Раздражение, злость, мстительное торжество и холодное величие правоты – это такое близкое, такое понятное мне чувство.

Но это не христианство.

Тест не пройден.