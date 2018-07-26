Благотворительность

Первый канал, совместно с партнерами по sms-голосованию в музыкальном телепроекте «Голос» — компанией i-Free, сотовыми операторами и группой компаний «Красный квадрат» — принял решение передать средства, полученные от sms-голосования в четвертьфиналах, полуфинале и финале конкурса, на помощь тяжелобольным [Читать...]

Этот разговор с Иосифом Давыдовичем Кобзоном – о благотворительности. Уже шесть лет он вместе с друзьями поддерживает, в первую очередь материально, два детских дома – в Туле и в Ясной Поляне, Свято-Никольский храм, 26-ю и 42-ю школы для [Читать...]