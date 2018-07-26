{ 26 июля 2018 }

Благотворительность

Рубрики: [Фейсбук]  

Благотворительность – дело интимное. Если вы чувствуете желание и возможность заниматься ею, делайте это тайно и не пиарьтесь, поскольку вы делаете это прежде всего для себя. Это сродни посещению церкви. Не обязательно всему миру знать о вашей интимной жизни. Никогда не перечисляйте деньги ни в какие благотворительные фонды, ибо разворуют. Если можете помочь – помогайте и не кричите о вашем благородном деянии на каждом углу. Призывы к благотворительности через социальные и сети, а тем более, сбор денег на благотворительные нужды, скорее всего – новые формы мошенничества. Будьте бдительны и выводите мошенников на чистую воду!

Александр Вулых


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