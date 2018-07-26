Андрей Макаревич собирает деньги

Альбом джазового квинтета Андрея Макаревича “Yo5″ (это название не только группы, но и диска) выложен для бесплатного скачивания и стриминга в сети! В пластинку, которую записали Андрей Макаревич (гитара, вокал), Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Давид Ткебучава (барабаны) и Тимур Некрасов (духовые), вошли новые версии девяти песен: “Эпоха большой нелюбви”, “Я рисую тебя”, “Она идет по жизни смеясь”, “Паузы”, “Старый корабль”, Перекресток”, “Картонные крылья любви”, “Однажды мир прогнется под нас” и “Пора в обратный путь”. Вторая, шестая и девятая – из сольных альбомов Макаревича, а все остальные – из репертуара “Машины Времени”. А после прослушивания – если альбом вам понравится – можно будет зайти на страницу проекта на портале planeta.ru и помочь музыкантам окупить запись альбома, а заодно и обогатиться редкими лотами от Андрея Макаревича. Впрочем, слово ему напрямую:

“Спустя три года после создания команды «Yo5» мы наконец записали альбом. Писали на очень хорошей студии. И вот что мы решили: мы дарим этот альбом вам. Его можно скачать бесплатно или прослушать ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, YouTube и многих других ресурсах. Если у кого-то возникнет желание помочь нам возместить расходы на запись – добро пожаловать на страницу проекта на Planeta: https://planeta.ru/campaigns/makarevichyo5 . Каждая копейка, полученная сверх потраченного, будет передана в фонд «Созидание» (адресная помощь детям с тяжёлыми заболеваниями). Надеемся, вы нам верите. Мы вам верим.

Спасибо.

Андрей Макаревич

Евгений Борец

Тимур Некрасов

Сергей Хутас

Давид Ткебучава”

Добавим, что виниловый мастеринг альбома сейчас делается на Abbey Road. Всего будет отпечатано 500 пластинок и очень небольшое количество пронумерованных CD для акционеров проекта на Planeta.Ru. А ближайший концерт Yo5 пройдет уже в эту пятницу, 27 июля, в 20.00 на ВДНХ, в Зеленом театре на воде.

Антон ЧЕРНИН.