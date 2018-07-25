Ряд ученых настаивают на том, что мост на Сахалин – это полумера и вчерашний день.

Строить, по их мнению, нужно дамбу которая будет перегораживать вход в Татарский пролив и отсечет холодные океанские течения.

Таким образом в Приморье воцарится благоприятный климат и вслед за ним смягчатся нравы местного дикого населения.

Сахалин превратится во второй остров Хайнань с пляжами и спа-отелями. А стоимость недвижимости в Петропавловске-Камчатском будет стремительно приближаться к ценам Гонконга.

Чтобы японцы не слишком страдали от своей ущербности, по дамбе предлагается проложить железную дорогу на Хоккайдо, чтобы возить по ней мануфактуру и прочий скобяной товар. И ремесла расцветут.

И не надо маловерно говорить, что это невозможно.

Царь Петр на болоте имперскую столицу построил, а Екатерина Великая Приуралье и Поволжье застроила тремя линями крепостей.

Про Отца Всех Народов я и не говорю – великого замысла и размаха был человек.

Аще православный русский царь что замыслит, что остановит его?!

Токмо Богъ! А Богъ – за русских!