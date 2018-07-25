Ряд ученых настаивают на том, что мост на Сахалин – это полумера и вчерашний день.
Строить, по их мнению, нужно дамбу которая будет перегораживать вход в Татарский пролив и отсечет холодные океанские течения.
Таким образом в Приморье воцарится благоприятный климат и вслед за ним смягчатся нравы местного дикого населения.
Сахалин превратится во второй остров Хайнань с пляжами и спа-отелями. А стоимость недвижимости в Петропавловске-Камчатском будет стремительно приближаться к ценам Гонконга.
Чтобы японцы не слишком страдали от своей ущербности, по дамбе предлагается проложить железную дорогу на Хоккайдо, чтобы возить по ней мануфактуру и прочий скобяной товар. И ремесла расцветут.
И не надо маловерно говорить, что это невозможно.
Царь Петр на болоте имперскую столицу построил, а Екатерина Великая Приуралье и Поволжье застроила тремя линями крепостей.
Про Отца Всех Народов я и не говорю – великого замысла и размаха был человек.
Аще православный русский царь что замыслит, что остановит его?!
Токмо Богъ! А Богъ – за русских!
Мост на Сахалин
Ряд ученых настаивают на том, что мост на Сахалин – это полумера и вчерашний день.
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