Про то, что происходит в русских тюрьмах, мы все откуда-то знаем с самого детства

Хоть я и чепуховый человечек, но с барышнями категорически согласен: то, что называется БОЛЬШИМ И ЧИСТЫМ, – и в моей жизни стержень. Да-да! Даже в моей несуразной, полной катастроф по моей же милости жизни! Даже в жизни известных [Читать...]

Читаю интервью русских женщин, вышедших замуж за турецких мужчин, – в связи с происходящим. Но интересно не то, что происходит, – это как раз предсказуемо и очень скучно, – а сами эти браки. Женщины, добровольно выбирающие Азию, вызывают [Читать...]

Фоторепортаж на тему “Как Федерация Вольной Борьбы г.Москвы спасает наши идеалы” Мне повезло: до этой поездки я ни разу не был в ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ Романтизм во мне не умерщвлен до конца, с дорогой душой это констатирую после поездки. [Читать...]