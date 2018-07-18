{ 18 июля 2018 }

Альбац

Рубрики: [Фейсбук]  

Замечательная неистовая Евгения Марковна Альбац впервые в жизни пошла на футбол – приняла приглашение.
Оказалось, попала на финал ЧМ.
Более всего Е.М., по ее словам, поразил маленький размер поля в сравнении с его тв-картинкой.
Помните, когда на всех театральных премьерах в первых рядах сидели мясники с рынка, стоматологи, портные, продавцы из комиссионок?
“Бывают странные сближенья…”
Прошу заметить, что я даже не использовал коронный болевой прием группы товарищей Е.М., и не стал предъявлять ей за то, что она не отдала свой билет любящему футбол нищему пенсионеру, детдомовцу или человеку с ограниченными возможностями.
Хотя находиться на одном стадионе с Путиным – это ли не предательство Евгенией Марковной своего большого и светлого чувства к “Леше” Навальному?
Но это уже о ветрености красивых женщин – совсем другая история

Аркадий Кайданов


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