Замечательная неистовая Евгения Марковна Альбац впервые в жизни пошла на футбол – приняла приглашение.

Оказалось, попала на финал ЧМ.

Более всего Е.М., по ее словам, поразил маленький размер поля в сравнении с его тв-картинкой.

Помните, когда на всех театральных премьерах в первых рядах сидели мясники с рынка, стоматологи, портные, продавцы из комиссионок?

“Бывают странные сближенья…”

Прошу заметить, что я даже не использовал коронный болевой прием группы товарищей Е.М., и не стал предъявлять ей за то, что она не отдала свой билет любящему футбол нищему пенсионеру, детдомовцу или человеку с ограниченными возможностями.

Хотя находиться на одном стадионе с Путиным – это ли не предательство Евгенией Марковной своего большого и светлого чувства к “Леше” Навальному?

Но это уже о ветрености красивых женщин – совсем другая история