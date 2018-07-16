На футболе пошел дождь, и Путину открыли зонтик, в то время как окружавшие его випы, и в том числе хорватская красотка – на какое-то время остались без, и прогрессивный народ возмутился, что Путин под зонтиком, а мог бы и женщине уступить.

И все бы хорошо, но тут я прочитал пост литературного критика Анны Наринской о том, что если кто-нибудь возмущен женщиной под дождем без зонта, то мы безнадежны.

И замечательный комментарий – ее же.

“Для меня общее понимание, что женщина под дождем растает – ближе к «крымнашу», чем собственно событие”.

Антипутинская публика, надо сказать, растерялась – и стала изумленно бормотать что-то в том роде, что позвольте, мол, позвольте, борьба с кровавым тираном это святое, но почему же зонтик-то нельзя открыть над дамой?

Нельзя.

Так вчерашние товарищи, не сумевшие понять всей остроты новых противоречий на фронте гендерной борьбы, остаются в хвосте революционного движения.

Ну а мы, мракобесы, с удовольствием признаем:

Крым – наш, а зонтики – дамам.