{ 16 июля 2018 }

Зонтик

Рубрики: [Фейсбук]  

На футболе пошел дождь, и Путину открыли зонтик, в то время как окружавшие его випы, и в том числе хорватская красотка – на какое-то время остались без, и прогрессивный народ возмутился, что Путин под зонтиком, а мог бы и женщине уступить.
И все бы хорошо, но тут я прочитал пост литературного критика Анны Наринской о том, что если кто-нибудь возмущен женщиной под дождем без зонта, то мы безнадежны.
И замечательный комментарий – ее же.
“Для меня общее понимание, что женщина под дождем растает – ближе к «крымнашу», чем собственно событие”.
Антипутинская публика, надо сказать, растерялась – и стала изумленно бормотать что-то в том роде, что позвольте, мол, позвольте, борьба с кровавым тираном это святое, но почему же зонтик-то нельзя открыть над дамой?
Нельзя.
Так вчерашние товарищи, не сумевшие понять всей остроты новых противоречий на фронте гендерной борьбы, остаются в хвосте революционного движения.
Ну а мы, мракобесы, с удовольствием признаем:
Крым – наш, а зонтики – дамам.

Дмитрий Ольшанский


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