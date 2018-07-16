Я лоялист. В смысле лояльности власти. Давний и упёртый. Это не значит, что все движения этой власти мне милы и принимаются огульно, некритично. Отнюдь. Вижу тут, как люди в общем-то моего строя мысли, расшаривают материалы жёстко критические. Мотивация ихняя понятна – люди эти считают себя журналистами, а главным журналистским правилом полагают объективное изложение фактов. Любых.

Я – не журналист. И к тому же не верю в объективность фактов, приподносимых СМИ. Тоже любых. Всё, что проходя всевозможные информ фильтры, выходит в новостные ленты, так или иначе политизировано, а стало быть, необъективно. И потому не ждите от меня острой критики власти – есть кому.

Давным давно мне почудилось, что любая власть от Бога. Ну, в тех местах, где в Бога верят и Он есть в целеполагании. В дальнейшем обнаружил для себя множественные подтверждения своим предположениям. Убедительные подтверждения в Дамаске и в Донецке – своими глазами, и в остальном мире, анализируя те же самые СМИ.

Я не осуждаю своих остро критических единомышленников, но здесь, у меня, острой критики не ищите. Как-то так.