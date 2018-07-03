О среднем россиянине

Наверно, я примитивен. Мне объясняют со всех сторон, что экономики у нас нет, а следовательно население – нищее.

И мы позорно отстаем от американцев и европейцев по уровню жизни.

Итак, давайте рассуждать.

Что имеет СРЕДНИЙ немец. Скорее всего, дом в кредит. Который он выплачивает и передает по наследству ипотеку.

Квартиру в аренде, чтобы ближе было добираться на работу.

Пару машин на семью. Отдых – десять дней в Испании , Греции или Турции. Эконом-отдых.

Средний россиянин обязательно имеет СВОЮ квартиру. Потому что перетаскивать ДОРОГУЮ мебель из квартиры в квартиру ему жаль. Как и дорогую посуду.

Дача. То есть полноценный загородный дом. В собственности. Вместе с садом и грядками. А также газонами и прудами-бассейнами.

Пара машин на семью. Потому что жена съест поедом – не на метро же детей в кружки таскать.

Отдых – в январе – Египет. Мы ж северные – нам солнце нужно. Летом – Турция, Крым, Сочи – а что ж, дети без загара будут?

И еще – кто-нибудь из СРЕДНИХ россиян может сказать, что он не может себе позволить в доме стиральную машину или микроволновку? Что дорого – вода и свет..

И еще – кто-нибудь экономит на приеме ванны? ну чтоб наскоро под душем ополоснуться – и все?

P.S. Материал заказной. Завтра в Кремль с авоськой побегу. Сегодня не могу – стою в пробке в Мурино ( что-то типа московского Бибирева – для малоимущих), не могу припарковаться – негде. Все забито. Как понимаете – ржавыми рыдванами и столетними запорожцами.