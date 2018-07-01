Бесконечные разговоры – хамские, глупые или не очень, – о том, какие русские мужчины плохие, ленивые, непривлекательные, бедные и, самое главное, как их мало, какая с ними большая проблема, – оказываются вполне обоснованными, если внести одну существенную поправку.

Возраст.

Все женские страдания в России ограничены возрастом как забором.

И он, этот возраст, начинается лет этак с тридцать пяти, и не раньше.

Дело в том, что русские мальчики и девочки более-менее равномерно и справедливо распределены в жизни: на каждую красавицу-первокурсницу приходится спортивный третьекурсник с горными лыжами, а на каждого интеллигентного ботаника – несчастная влюбленность в краса… то есть, простите, я хотел сказать, другая первокурсница.

И все счастливы, а кто несчастлив – у того судьба такая.

Но лет через двадцать наша демографическая картина резко меняется.

Вася спился. Петя сидит. Коля разбился на мотоцикле. Саня помер от наркоты. Женя сошел с ума и читает книжки про мировое господство Ротшильдов и Рокфеллеров. Леша прибавил много-много кило и не слезает с пенной диеты. Сережа бросил семью и впал в депрессию. Федя отличный парень, но он любит свою жену. Гриша стал холостым миллионером, но он не женится ни на ком, кто старше девятнадцати.

Таким образом, судьба мальчиков, как сказал бы Лесков, сильно разнится – и многие из них просто не дотягивают даже до среднего возраста, сохраняя при этом все то, что полезно было бы сохранить.

И чем дальше – тем хуже.

Зато по другую сторону гендера к этому времени выстраивается огромная, отсюда и до Владивостока, очередь скорби из одиноких матерей и разведенных жен.

И все они за эти условные двадцать лет – стали только активнее.

Они не пили пива, не читали про Ротшильдов, не лежали на диване и не сели в тюрьму. Они стали еще больше любить жизнь во всех ее проявлениях, от домостроительства до коечной физкультуры.

Это ведь первокурснице мало что надо – так, погулять, помечтать, – а сорокалетней матери и экс-жене нужно все, и еще кое-что в подарок от заведения.

И вот для них – после всех этих лет – мужчин уже трагически не хватает.

Слишком уж часто взрослый русский человек – это растянутый во времени непрерывный суицид.

А если его нет, суицида, то тогда и все остальное в порядке.

Вот так и выходит, что женщины есть, а мужчин нет.

Их сначала достаточно.

И уже только потом – они куда-то теряются по дороге.