Каждой лето страну охватывает одна и та же психопатия. Детишки заканчивают 11 класс. У них выпускной и большие надежды. А у их родителей начинается острейший приступ родительской любви, которым они пытаются компенсировать предыдущие 10 лет своей родительской апатии.

Совершеннолетие отпрыска разрушает привычный ритм жизни семьи.

Выясняется, что то существо, которое они все время видели сидящим у компьютера в наушниках, неожиданно выросло и нужно срочно придумать, чем занять его на ближайшие четыре, а лучше – шесть лет.

Собственно, это и есть главная причина всей этой свистопляски с высшим образованием, которое якобы обязательно нужно получить.

Ну, а какая еще?

У папы, например, есть диплом инженера водоочистных сооружений, а работает он торговым представителем Кока-Колы. А мать, закончив Рязанский институт культуры, трудится бухгалтером в конторе по продаже фейерверков и тротуарной плитки.

И зачем им в семье третий диплом?

Понятно, что никаких внятных резонов, которые объяснили бы это, не существует. Однако, если эту проблему не решить, тогда нужно сказать деточке, что тому пора идти работать и съезжать из их квартиры.

А деточка, хоть и похож на аутиста, тут же заявит, что квартира вообще-то не их, а – бабушкина. И ему, на правах долевой собственности, принадлежат 8 квадратных метров.

И поэтому никуда он съезжать не будет.

Родители об этом вслух не говорят, но спинным мозгом чувствуют, что разговор может повернуться именно таким боком. Поэтому, за год до выпускного начинают думать репу, в какое учебное заведение подавать документы.

И ладно бы они подходили к этой задаче прагматично – куда возьмут, туда и подадим. Но нет. Начинается дикое дрочево про призвание, перспективы и большую цель в жизнь.

Семнадцатилетний придурок от этого окончательно дуреет. Он хочет только одного – чтобы от него отстали. Потому что, он никем не хочет быть.

Ну, разве что геймером или видеоблогером.

Но взрослые с него не слезают и продолжают выносить ему мозг вопросами: «Кем ты хочешь стать?» «Что тебе по-настоящему интересно?»

Не услышав никакого ответа, родители обычно сами принимают решение, исходя из степени своего идиотизма и набора несбывшихся мечт.

Документы подаются в какой-нибудь сраный университет городского менеджмента и еще четыре года проходят в рубилове в сетевые игры, унылом общении с такими же придурками и сдачей бессмысленных экзаменов дважды в год.

Однако момент расплаты все равно однажды приходит и нужно все равно идти устраиваться на работу. И вот тут уже начинается настоящий п@здец, который вся семья так долго откладывала “на потом”.

Дебилов, которые ничего не умеют, но хотят получать деньги – очень много. Слишком много.

Но еще хуже, когда этот дебил – обладатель диплома о высшем образовании и уверен, что он – профессионал.

Его воображение уже рисует льготные автокредиты на пятую бэху и турецкий олинклюзив четыре раза в год.

Он ожидает от работодателя понимания, взаимности.

Но работодатель оказывается холодной бессердечной сволочью и во взаимности отказывает. Выясняется,что без протекции нельзя устроиться даже в ЖЭК..

Такой вот сука бесчеловечный капитализм.

А советская власть к дуракам относилась гуманно. Всех дебилов принимали в ПТУ. Но можно было и просто прийти на завод с паспортом.

Тебе выдавали железный станок, чтобы вытачивать какие-нибудь запчасти для танков и больше ни о чем в жизни можно было не париться.

А сейчас приходится париться. Есть у тебя диплом или нет его– ты одинаково нах@й никому не нужен.

Всех родителей поздравляю с выпускным!