Четыре года нам с экранов ТВ рассказывают об Украине. Как там стало плохо после майдана.

Но практически ничего не говорят о роли господина Януковича во всём, что произошло.

Народ наш, де, должен сделать выводы.

Народ-то сделал.

А власть должна или нет? Свои выводы сделать?

Наша власть сегодня идёт по пути Януковича. Полным ходом.

Янукович заигрывал с нациками. Кормил их и пестовал. Думал, что они ему обеспечат “негативный фон”. Вместо нациков, де, лучше выбрать Януковича.

И что в итоге? Бежал в Ростов. Потому что нацики его кинули, ненавидели. А Юго-Восток чувствовал себя обманутым, и никто защищать господина не пошёл. Поэтому, кстати, его и не могли переместить в Донецк, работать с ним там, как с “легитимной властью Украины”. Потому что в Донецке отнеслись бы к нему хуже, чем в Киеве.

Переносим формулу на наши берега. Наша власть пестует и кормит наших западников. Типа, она на их фоне выглядит лучше.

Да нет, уже не выглядит. Какая нам разница – Силуанов или Нечаев? Они же одинаковые.

В 2011-12 годах люди ещё готовы были власть защищать. Хотя, когда начиналась Болотная, я прекрасно помню, какая растерянность царила в коридорах власти. Помню, как бежали именитые звезды из “Единой России”. Публично отрекались от своих партийный билетов.

Тогда власть пронесло. В том числе, благодаря многим из нас.

Но выводов никто не сделал.

Вопрос в том: выйдут ли сегодня люди на Поклонную? Потому что чего защищать-то? Вашу пенсионную реформу? Ваш НДС? Ваше пренебрежение мнением народа?

Никто из “ватников”, наверное, не пойдет на площади чего-то раскачивать. В смысле, нарушать закон.

А вот пойдет ли защищать власть? Считает ли её по-прежнему своей?

Важный вопрос. Надеюсь, у них есть ответ.