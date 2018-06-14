Полагаю, медовые годы романтических отношений между властью и населением подходят к концу.

Пенсионный возраст увеличат, но это было понятно сразу после назначения правительства.

Будет интересно.

Особенно, конечно, подленько, что повышение пенсионного возраста приурочено к чемпионату мира. Технологи такие технологи.

Сейчас по телевизору началось натуральное промывание мозгов. Если раньше в студии 1 канала по любому вопросу стоял гвалт, то теперь люди с оловянными глазами по очереди докладывают в камеру, как всё будет хорошо. Как все давно ждали и желали этого. Парламент проголосует (думаю, как обычно – ЕдРо и ЛДПР “за”, коммунисты и Справедливая – против, решение принято).

- Сегодня не берут на работу тех, кому сорок пять. Где же брать работу?

- А их не берут потому, что они через пятнадцать лет уже уйдут на пенсию. А вот двадцать лет – это срок, это другое дело. будут брать.

Ну, такая приблизительно аргументация. Да ведь и демографическая дыра.

Полагаю, люди как раз после сорока-сорока пяти будут как опора власти практически полностью потеряны, особенно женщины.

Период начинается сложный, любопытный. Вторая на памяти нашего поколения эпоха перемен, которая, собственно, лишь продолжение первой – особенно если взглянуть на кабинет министров.

Смешно, что многие в марте голосовали против всего этого, а получилось, что проголосовали “за”. Либералы будут очень смеяться.

Да и мне весело. Праздник футбола всё-таки.