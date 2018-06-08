Высоцкому сегодня восемьдесят. Владимир Семенович для меня прежде всего это амбассадор Одессы. Посол нашего города, прославлявший его по всему миру. «В который раз лечу Москва – Одесса» и «Сотвори господь хоть пятьдесят Одесс – всё равно в Одессе [Читать...]

Нет города на свете так свято и нерушимо пествующего свои легенды прошлого, как Одесса. Нет, нет, не бросайтесь в меня барабулькой, у него таки есть своя атмосфера. Как и в Нижнем Новогорде, Выдропужске и в Житомире. Там тоже [Читать...]

Одесса сегодня это город для стариков. Здесь хорошо неспешно прогуливаться по кромке берега, кормить чаек на пирсе и двигать пешки по шахматной доске на Соборке. В общем, Одесса предназначена для милых сердцу забав людей возраста дожития. Одесский студент [Читать...]

Евровидение совершенно не нужно Одессе. Имиджевых плюсов и денег оно городу не принесет. Да и с творческой точки зрения событие пустое – гей-парад под звуки дешевой попсы. Евровидение скорее обернется позором для Одессы, потому что приличного концертного зала [Читать...]