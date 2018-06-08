{ 8 июня 2018 }

Муратова

Рубрики: [Фейсбук]  

Муратова была, наверное, главным одессофобом. Она последовательно критиковала всю тельняшечную пошлятину, выдаваемую местечковыми дебилами за «одесский патриотизм». Беда не в том, что Муратова умерла. Беда в том, что вчерашний день наглядно показал, что одесситы не смотрели её фильмы и не следили за публичными высказываниями Киры Георгиевны. Трагедия Одессы в том, что критика городских пороков масштаба личности Муратовой больше нет и не будет в обозримом будущем. Жванецкий – холуй, приспособленец и конъюнктурщик. Муратова же была нонконформистом и не потакала обывателю с его быдляческими вкусами. С Муратовой окончательно умерла та творческая Одесса, которую знали и любили. Муратова никак не была одесситкой – поймите это наконец. Её физическое тело находилось в Одессе, а душа была где-то в Италии с Феллини, Антониони и Мастроянни. Номинально живя в Одессе она перманентно находилась в состоянии внутренней эмиграции. Она пряталась от гнусных торгашей рыбой в своей квартирке на Успенской как черепаха скрывалась в панцире. Одесситы были ей противны. С подавляющим большинством одесских «деятелей искусства», что спекулируют на шаландах полных кефали и сейчас толкают траурные речи о ней, она бы никогда срать не села на одном поле. Умер последний настоящий Художник – Одесса теперь полное нравственное захолустье. Остались только невыносимые херсонские и лены павлорловы. И это ёбаный пиздец, граждане товарищи, простите за мой французский…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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