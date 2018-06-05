Когда я был маленьким, я не знал какой я национальности. Мне было достаточно знать, что я мальчик, у меня есть пиписька, а у девочек нет такой вот пиписьки. Я знал, сто меня зовут Саша. А другая информация обо мне была лишней и абсолютно ненужной.

Леша Коваленко, мой детсадовский, а позже школьный подельник, был просто Лешей. Мальчиком. И тоже, как и положено мальчику, с пиписькой.

Мы с ним любили играть в космонавтов, залезая в таинственный полумрак деревянной ракеты, установленной на детской площадке. Там всегда было прохладно, даже в самую жаркую погоду. И ещё там всегда пахло говном. В таких ракетах всегда и везде было перманентно насрано, это все знают.

Мы летали на какой-то Альдебаран и несли чушь в радиоприемник, сделанный из пустого коробка спичек.

Так мы взрослели. И между нами стали появляться отличия. Оказывается для самоидентификации мало наличия пиписьки. Мало.

- Ты еврей- сказал мне как-то Леша.

Спорить было бесполезно. К тому времени я об этом знал. Знал, но толком не понимал, что делать с этим знанием.

- Ты еврей. Евреи космонавтами не бывают. Мне дядя Толя сказал- продолжил Леша.

- Это почему?- возразил – А может и бывают!

- Не бывают- стоял тот на своём- И в ракету больше не залезай!

-Далась мне твоя сраная ракета с говном!— выпалил я. И ушел.

Прошли с тех пор года. Не знаю я, что стало с Лешей Коваленко. Даже где он не знаю. Может и впрямь стал космонавтом и улетел на Альдебаран.

Но одно я точно знаю. Если мне говорят, что мне что-то не положено из-за того, что я неправильной национальности, роста, веса, цвета глаз или формы ушей, я думаю о том, что не известно кому повезло. Мне или тому, кто летит на воображаемый Альдебаран в ракете с говном.