Я, мягко говоря, не люблю московскую мэрию (за что – отдельный разговор, я много раз писал об этом и еще напишу).

Но есть особое, изощренное издевательство в том, что единственными оппонентами, оппозиционерами по отношению к этому празднику плитки и пластмассовых деревьев выступают двое из ларца, одинаковых с лица – Яшин и Гудков.

И дело даже не в том, что они какие-то специально “плохие”.

Дело в том, что они все одинаковые.

Вместо государственных, казенных комсомольцев – либеральные комсомольцы.

Вместо “дадим миллиард на велосипеды” – “дадим два миллиарда на велосипеды”.

И так во всем и везде: а давайте вместо жуликов и карьеристов постарше – выберем точно таких же, но младше, да еще и поклонников Украины?

Давайте махнем Фому на Ерему, а потом снова будем вкладывать в плитку?

И все эти их бессмысленные, унылые результаты на любых выборах: полтора процента президента Собчак, один процент навальнистов в любимой моей Костроме, будущие комсомольские один-два процента в Москве, – они все связаны с одним и тем же.

Ну не хочет народ соглашаться на великую идею – “пусть все плохое останется так, как оно есть, но только будет еще похуже, и еще Крым заберем”.

А, извините, забыл.

Они выиграют – и купят нам еще больше велосипедов.

Их ведь так не хватает.