С Сенцовым та же самая история, что и с французскими флагами на аватарках. Удобный, комфортный способ заявить (в пустоту) о своей политической и гражданской позиции.

Ну, хорошо. Давайте действительно расчехлимся.

Сенцов – враг. Он этого не скрывает. Он на этом настаивает. Он за это платит.

В отличии от тех, кто требует его освобождения. Освобождения врага. Врага, кторый этого не скрывает. Врага, который на этом настаивает.

Я убежден, что тем, кто требует его освобождения, нужно предложить тоже немного заплатить. Работой, должностью, госзаказом…

Ну, а как ты хотел?

Будь, как Олег. Будь сильным и несгибаемым…