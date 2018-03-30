Как страшно смотреть синхроны несчастного Игоря Вострикова!
Бедный парень говорит, говорит, говорит, не в силах остановиться…
Это как человек, который бежит уже исчерпав все ресурсы организма, переставляя ноги по инерции.
И все вокруг, и сам бегущий знает, что ему нельзя останавливаться – остановившись, он сразу же упадет и умрет.
Жутко и невыносимо смотреть.
{ 30 марта 2018 }
Востриков
Как страшно смотреть синхроны несчастного Игоря Вострикова!
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