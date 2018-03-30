{ 30 марта 2018 }

Востриков

Рубрики: [Фейсбук]  

Как страшно смотреть синхроны несчастного Игоря Вострикова!
Бедный парень говорит, говорит, говорит, не в силах остановиться…
Это как человек, который бежит уже исчерпав все ресурсы организма, переставляя ноги по инерции.
И все вокруг, и сам бегущий знает, что ему нельзя останавливаться – остановившись, он сразу же упадет и умрет.
Жутко и невыносимо смотреть.

Аркадий Кайданов


Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: ТРЭЙСИ ЛОУРЕНС ОБВИНЕН В ИЗБИЕНИИ ЖЕНЫ.

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»