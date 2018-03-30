Как страшно смотреть синхроны несчастного Игоря Вострикова!

Бедный парень говорит, говорит, говорит, не в силах остановиться…

Это как человек, который бежит уже исчерпав все ресурсы организма, переставляя ноги по инерции.

И все вокруг, и сам бегущий знает, что ему нельзя останавливаться – остановившись, он сразу же упадет и умрет.

Жутко и невыносимо смотреть.