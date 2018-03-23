Одесса потеряла свой шарм. Куда-то исчезло неосязаемое городское волшебство. Пропала фантастическая магия. Одесса стала городом коллективной травмы. А ведь пять лет назад это был совсем другой, восхитительный город. Ты бесцельно бродишь по улицам и вдруг навстречу идет Михалков. [Читать...]

Как мне надоели писклявые мышиные вопли одесситов “Мы не хотим в Россию!”. За 23 года независимости из масштабных проектов Одесса лишь благодаря частному капиталу получила новый стадион “Черноморец” и реконструкцию Аркадии (подкраска Оперного театра и восстановление Спасо-Преображенского собора [Читать...]

Если Одесса – абсолютно настоящий, с размахом и вдохновением построенный великой империей город, то Киев – придуманный от начала до конца продукт русских идеологов. До Петра I Киев являлся убогой провинцией, сонным царством, где событием являлась драка двух [Читать...]

Одесса не вдохновляет. И тому виной целый комплекс причин. Если Москву испортили те, кто понаехали, то Одесса оскудела из-за тех, кто уехали в Израиль, Германию и США. Я ещё застал их заливистую речь, богатейшую мимику, импульсивную жестикуляцию. Те, [Читать...]

Нет города на свете так свято и нерушимо пествующего свои легенды прошлого, как Одесса. Нет, нет, не бросайтесь в меня барабулькой, у него таки есть своя атмосфера. Как и в Нижнем Новогорде, Выдропужске и в Житомире. Там тоже [Читать...]