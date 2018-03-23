{ 23 марта 2018 }

Одесса

Рубрики: [Фейсбук]  

Одесса сегодня это город для стариков. Здесь хорошо неспешно прогуливаться по кромке берега, кормить чаек на пирсе и двигать пешки по шахматной доске на Соборке. В общем, Одесса предназначена для милых сердцу забав людей возраста дожития. Одесский студент нынче сонный и потому в его руках постоянно бумажный стаканчик с кофе. Перестали появляться на свет пассионарии, революционеры и созидатели. Не слышна в Одессе музыка творчества. Нет искорки в сердцах молодежи. Иссякли чернила в перьях поэтов. В Одессе всё увядает, гниёт, рушиться и этот процесс, увы, необратим. А ведь так хочется жить в городе вечной молодой весны…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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