Исчезло из конфликтных словарей, незаметно как-то вывалилось из обихода. Ну вспомните – когда в последний раз слышали упрёк в мещанстве? В художественной критике, в быту? Напомню: в предпоследние годы СССР. В последние годы как раз тотальным мещанством страну и добивали. Вдруг как-то неловко сделалось ссылаться на дел громадьё и на чувства, завладевающие массами, культ потребления торил себе дорогу, разминаясь жвачкой и джинсами. Незаметно слоники с этажерок и герань на подоконниках преобразились в дачные дворцы с укомплектованными иномарками двумя машиноместами. Рефлексии обывателя сделались приоритетными интересами искусства. У больших художников получалось по-большому – “Полёты во сне и на яву”… Пресловутую “Американскую мечту” адаптировали к родным осинам, художественные запросы утолили глубоким проникновением в событийность итальянской эпохи Возрождения и получилось славно. Вроде бы и глубоко и оглушительно художественно. Страна почти не сопротивлялась. Житель СССР реально устал от фарисейства и начётничества развитого социализма. По правде ведь большими идеями прикрывалалось неумение к заявленным высотам двигаться. Какой космос?, какой БАМ?, ведь так упоительно поговорить про Караваджо под бокал белого с устрицами!

Мещанство сделалось госидеологией. И какое-то время этой идеологией страна прикрывалась, путая “геополитических партнёров”, убаюкивая их тотальной страстью к вещизму, потреблением в три горла, другими радостями комфортного пресыщения. Чрезмерность, культ мелко-буржуазного мещанства были вполне извинительны – фактор компенсаторности. За все минувшие исторические издержки. За “военный коммунизм”, за индустриализацию с коллективзацией, за годы лишений во время и после ВОВ, за отказ от милых, человеческих слабостей в виде тех же слоников и герани.

Но любая спецоперация имеет начало и конец. Случившееся расчехление страны и лидера выдвигают новые задачи. Пора вводить в политологический обиход подзабытое “мещанство” с ругательно-оскорбительным контекстом. Пора. И в противовес ругательному “мещанству” требуется нечто с подтекстом позитивным. И пускай таковым станет понятие “опричины”. Как-нить расскажу – что подразумевается.