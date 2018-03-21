Наша упрямая либеро-интеллигенция – это подростки трудного возраста. Со всеми вытекающими признаками. Это я некую даму в ленте прочел.

1. Они могут о себе думать только в превосходной степени. Они умные, знающие, образованные. Объяснить подростку, что это не так – сами знаете каково)

2. Авторитет подростка – это его поклонение. Любой гуру( тюремный, уголовный, богемный) не имеет пятен и идеален до дури. Запад для либероидов – это божество, они не могут критически к нему относиться. Потому что – не могут.

3. Критика России – набор штампов. Опять же без осмысления. Потому что божество так сказало, а это не предмет для анализа.

а) вы пользуетесь иностранными товарами, почему бы не пересесть с Лексусов и Ниссанов на Ладу Калину, или пользоваться СВОИМИ российскими телефонами, микроволновками и т.д. Убийственный аргумент, вообще-то))

А ЗАЧЕМ? Если у нас есть деньги – то почему мы НЕ МОЖЕМ покупать то, что производится на Западе? И делается замечательно? По их логике, если я хочу молока, мне непременно надо завести свою корову, а не идти в универсам за ним?

б) вы ненавидите Запад, а сами лезете туда. Даже сорок лет назад Запад был другим. И мы искренне его любили. И завидовали умной, комфортной жизни. И огорчались, видя что мы недотягиваем. Но жизнь за эти годы – изменилась. Мы стали жить комфортно. нас уже не удивляют роскошные машины – в каждом дворе не пробиться. А вот многое стало удивлять на Западе. И воротить от этого. Прозрение наступило. А туристом – отчего бы не съездить – посмотреть? Да и Запад нашим деньгам рад..

в) образование, медицина – образование развалили гайдары и всякая сволочь, пришедшая в 90-е. Как и медицину. Это вина этих подростков, которые никогда не станут ответственными взрослыми. Не нравится страховая медицина? Есть прекрасная частная. не нравится образование? Есть частные школы.. шум -то о чем? А мы помаленьку налаживаем сломанное и разбитое этими деюилами.

г) люди нищенствуют. Опять штамп. Как говорит мой сосед – дед Виталик “Даже боязно. Так хорошо никогда не жили.. Что же они всё на нас рыпаются?”

е) а если изоляция? Ну какая изоляция? От первой экономики мира – Китая? Всегда есть страны, которые не поддержат изоляцию – им выгодно с нами торговать.. Так что – европа и Сша – еще не весь мир..

Что делать с этими “трудными подростками”? Воспитывать. Даже без колоний для трудновоспитуемых – туда всегда они успеют. Мордой окунать в их личное дерьмо. Может, перерастут..