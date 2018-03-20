Закрыли Саркози. Светлоликие схватятся за информповод, мол вот где демократия – президента закрыли, нет неприкасаемых!

Но всё не совсем так, как им кажется. Происшествие имеет хорошо знакомую нам всем по 90-м понятийную подоплёку. Помните, как тогда появилось множество людей, которые имея возможности решения вопросов эти вопросы решать подряжались? По учащённому пульсу у некоторых понимю, что помните…

Так вот, иногда в вопросах жизни и смерти, решальщики, будь они хоть менты, хоть из братвы, брали деньги и… в лучшем случае, ничего не делали, а в худшем… в худшем “терпилу” самого валили или закрывали – в зависимости от принадлежности к фирме.

Взять деньги, а после ничего не сделать, взять бабки, а после уничтожать обратившегося – всё это большое западло по понятиям. А понятия – это, как ни кривитесь, светлоликие, а справедливость, просто при отягчающих обстоятельствах.

С Кадафи Саркози поступил западло. По любой нравственной шкале. Вот и прилетело… Поделом.