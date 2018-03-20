Booker – «Шабаш» ***

2018, «Союз Мьюзик»

Раз, два – три, четыре!

Три, четыре – раз, два!

Кто шагает дружно в ряд?

Пионерский наш отряд!

Жизнерадостный идиотизм пионерских речёвок с самого детства больно ранил моё эстетическое чувство. Много лет я тайно радовался, что больше никогда не встречусь с этим «три, четыре – раз, два». А потом услышал мини-альбом рэпера Букера и подумал: а ведь эта чеканная бодрость – как раз то, чего ощутимо не хватает русскому хип-хопу. Ребята уже всё освоили – трэп, клауд, гундосое бормотание, злобные диссы, а рэпа, под который можно было бы маршировать, по-прежнему не было. Ну вот, Booker с невероятным энтузиазмом восполняет этот пробел.

Букеру 24 года, его настоящее имя Фёдор Игнатьев, он известен как активный участник рэп-баттлов и участник движения «Антихайп» (самый медийный представитель – Слава КПСС, он же Гнойный). Мини-альбом Букера «Шабаш» тем не менее вообще не про баттлы. Он звучит так, будто Фёдор, пребывая в несколько взвинченном настроении, хотел записать несколько треков, и тут ему попался ещё более нервный, практически безумный барабанщик. Из суммы этих энергий получился продукт, навевающий не только воспоминания о пионерских речёвках, но и мысли о каких-то ритуальных африканских танцах. Ритм на альбоме задаётся не бездушной электронной машинкой, а будто бы неким молотобойцем под допингом. Барабан шарашит так заразительно, что слово «шарашит» передаёт этот эффект лишь в малой степени. Booker держится под стать ритму: он здесь не рэпер-чтец, а MC на военном параде, вводящий массы в экстаз и руководящий их движением. Отсюда и особенности манеры – отрывистые фразы повторяются, строки подчинены ритму, а смысл текстов не надо улавливать, он вбивается в головы, как молотком. Может, поэтому пластинка такая короткая – после четырёх песен слушатель может и подустать совершать движения в такт. А сейчас альбом заканчивается «на самом интересном месте», оставляя пользователя в уверенности, что ещё три-четыре песни он бы не отказался для бодрости принять.

Треков на диске не четыре, а пять, но пятый из концепции как раз выбивается. Это композиция «Затусуй под антихайп», своего рода гимн движения. Какое движение – такой и гимн: «Я беру бабло Кремля, чтоб оно там не пылилось, подарю бомжу худак, он теперь икона стиля, даже сам Филипп Бедросыч переоделся в наши шмотки». В этом номере психованный барабан куда-то делся, уступив место злободневной глумливой плясовой, напоминающей стилистику Нейромонаха Феофана. Таким образом, Booker в пяти треках демонстрирует идеи, которых бы хватило на два полноценных альбома. И он, несомненно, продуктивнее многих других рэперов, которые одну недодуманную идею размазывают на полтора десятка песен.

Алексей МАЖАЕВ.

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