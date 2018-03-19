Неголосанты – кто они? Эта треть населения?

Скрежещущие зубами ненавистники режима? Нет, ни в коем случае. Те, плюясь и открещиваясь, голосовали либо за Собчак, либо за Грудинина. Чтобы гадость сделать. Плюнуть в суп кровавой гэбне.

Из моего окружения – родственников и друзей, их набралось человек восемь – неголосантов.

2 человека – легкомысленные. Вовремя не смогли зарегистрироваться в МФЦ и ГосУслугах – переживали.

3 – грипп и высокое давление.

3- отпуск на Мальдивах и Иордании. Там участков нет.

Так что – все НАШИ. Но неголосанты по разным причинам. Это – в моем окружении.