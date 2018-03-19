Неголосанты – кто они? Эта треть населения?
Скрежещущие зубами ненавистники режима? Нет, ни в коем случае. Те, плюясь и открещиваясь, голосовали либо за Собчак, либо за Грудинина. Чтобы гадость сделать. Плюнуть в суп кровавой гэбне.
Из моего окружения – родственников и друзей, их набралось человек восемь – неголосантов.
2 человека – легкомысленные. Вовремя не смогли зарегистрироваться в МФЦ и ГосУслугах – переживали.
3 – грипп и высокое давление.
3- отпуск на Мальдивах и Иордании. Там участков нет.
Так что – все НАШИ. Но неголосанты по разным причинам. Это – в моем окружении.