Очень страшно видеть кумиров своей молодости спустя много лет.
Врезался, войдя домой, в передачу об Ольге Корбут – великой гимнастке и не очень хорошем человеке.
В передаче несколько человек, с которыми сводила жизнь.
Бывший красавец-песняр Борткевич, Галина Ненашева, которой пока не дали раскрыть рта, на фото мелькнула Тома Лазакович – “Лазя”, звезда гимнастики, побежденная “зеленым змием”, гимнастка Ольга Карасева – бывшая “русская березка”.
И только Лариса Семеновна Латынина прекрасна в любом возрасте.
Не хочу смотреть, не хочу видеть и не могу оторваться
Кумиры
Очень страшно видеть кумиров своей молодости спустя много лет.
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