Очень страшно видеть кумиров своей молодости спустя много лет.

Врезался, войдя домой, в передачу об Ольге Корбут – великой гимнастке и не очень хорошем человеке.

В передаче несколько человек, с которыми сводила жизнь.

Бывший красавец-песняр Борткевич, Галина Ненашева, которой пока не дали раскрыть рта, на фото мелькнула Тома Лазакович – “Лазя”, звезда гимнастики, побежденная “зеленым змием”, гимнастка Ольга Карасева – бывшая “русская березка”.

И только Лариса Семеновна Латынина прекрасна в любом возрасте.

Не хочу смотреть, не хочу видеть и не могу оторваться