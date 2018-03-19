{ 19 марта 2018 }

Кумиры

Рубрики: [Фейсбук]  

Очень страшно видеть кумиров своей молодости спустя много лет.
Врезался, войдя домой, в передачу об Ольге Корбут – великой гимнастке и не очень хорошем человеке.
В передаче несколько человек, с которыми сводила жизнь.
Бывший красавец-песняр Борткевич, Галина Ненашева, которой пока не дали раскрыть рта, на фото мелькнула Тома Лазакович – “Лазя”, звезда гимнастики, побежденная “зеленым змием”, гимнастка Ольга Карасева – бывшая “русская березка”.
И только Лариса Семеновна Латынина прекрасна в любом возрасте.
Не хочу смотреть, не хочу видеть и не могу оторваться

Аркадий Кайданов


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