Запретная связь героев «Черной пантеры»

Портал YouPorn опубликовал список трендов в порноиндустрии на 2018 год. Список из 36 категорий возглавила пара «Т’чалла и Шури» — можно предположить, что речь идет об инцесте между супергероем Черной Пантерой и его сестрой. Из реальных личностей в рейтинг попал тандем фигуристов Тессы Верту и Скотта Моира, завоевавших золото на недавно завершившихся Олимпийских играх.

Прогноз трендов был составлен в рамках эксперимента с привлечением искусственного интеллекта — специалисты загрузили данные в рекуррентную нейронную сеть. Остальные категории относятся не к персонажам, а, скорее, к видам сексуальных утех — отмечается, что многие из них (например, «оргестр», «лесбийская мастурвыпивка» или «провисание члена») составлены с помощью игры слов.