Вадим Галыгин и «Ленинград» выпустили к 8 марта клип

Актер Вадим Галыгин вместе с группой «Ленинград» выпустили к 8 марта видеоролик. Во вступлении к клипу, который так и называется «8 марта», его создатели пообещали обратить внимание на проблему домогательств, на которую нередко жалуются женщины.

- Данное музыкально-художественное произведение создано для привлечения общественного внимания к проблеме отношений между мужчиной и женщиной, – сообщается в аннотации к видео.

В сюжете герой Вадима Галыгина заходит на работу, где мужчины в компании лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова расслабляются после трудового дня. Он собирается взять у одного из коллег галстук, чтобы предстать во всей красе перед подругой, но в итоге напивается с друзьями, а его дама сердца проводит праздник в одиночестве. Все это сопровождается разудалой песней женского хора на белорусском языке. В финале ролика хористки насилуют руководителя ансамбля, роль которого сыграл солист ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко. Отдельное внимание стоит обратить на русские субтитры, местами заметно расходящимися по смыслу со словами песни.

Ролик содержит ненормативную лексику.