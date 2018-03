Вадим Галыгин и «Ленинград» выпустили к 8 марта клип

Группа «Ленинград» обнародовала очередной видеошедевр – клип на песню «Дорожная». Премьера ролика режиссера Павелса Фукса и оператора Юрия Васильева состоялась на YouTube 1 декабря 2013 года. В клипе лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров играет роль театрального режиссера, пытающегося заставить [Читать...]

Группа Arctic Monkeys 2 марта 2014 года выложили на YouTube новый клип на песню «Arabella». В чёрно-белом ролике есть всё, что должно быть в архетипичной рок-музыке: секс, наркотики и рок-н-ролл.

Инди-поп-группа Florence and the Machine выпустила видеоклип на песню «Ship to Wreck» из нового альбома «How Big How Blue How Beautiful». Клип был снят в доме вокалистки группы Флоренс Уэлч и тематически продолжает два предыдущих ролика коллектива – [Читать...]

Группа «Ленинград» опубликовала на своём канале на YouTube первый в новом году видеоклип. Экранизирована песня «Экспонат», исполненная Алисой Вокс-Бурмистровой. Главная героиня ролика – молодая девушка, добившаяся приглашения на выставку от человека, который вызывает у неё симпатию. Основное действие [Читать...]

Группа «Ленинград» выпустила в свет видеоклип, снятый на композицию «Дала, не дала». Премьера ролика, на очередную вечную тему о женском пьянстве и его последствиях, состоялась на портале YouTube 13 января 2014 года.