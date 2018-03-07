Фейсбук завис и задумался: зачем Кремль выдвинул Собчак? Это такой троллинг? Это для чего? Кто это придумал? Теория заговора вошла в нашу жизнь по гланды. На Западе уверены, что Кремль всё контролирует. И у нас уверены ровно в [Читать...]

Давеча, внося скромную лепту в дело по осмеянию и осуждению Ксении Собчак написал, мол девка умна. В комментариях много вопросов – да чем же умна? Дура и мразь. Отвечаю. Сперва давайте по-нормальному определимся в вопросе – что есть [Читать...]

Как-то очень по особенному живут те, у кого матери в друзьях с Президентом… Поговорила мама со своим другом, и сразу все изменилось… И деньги отдали, и никаких налоговых нарушений… Сейчас уже, наверное, идут переговоры о возвращении Собчак на [Читать...]

Собчак приняла на свой счет песню Пугачевой с советом “не высовываться” В новом творении примадонны нет конкретного указания на то, что речь идет именно о Ксении Собчак. Саркастически улыбаясь, певица увещевает некую “дочку”, чтобы она “не высовывалась”. “Алла [Читать...]

Краем глаза и не с начала смотрю на ДОЖДЕ Касьянова у Собчак. Она с полпинка раздевает этого надутого фанфарона, показывая его пустопорожнюю никчемность. Ощущение, что чувак живет где-то в другом измерении или на очень отдаленной от Земли планете [Читать...]