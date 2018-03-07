{ 7 марта 2018 }

Собчак

Рубрики: [Фейсбук]  

Объясню, это важно.
Проблема с заявлением Собчак, что она просит у Украины разрешения посетить Крым, состоит не в ее отношении к принадлежности Крыма, мне ее мнение неинтересно.
Проблема в чистом и незамутненном презрении человека, который явно хочет быть политиком и баллотируется в президенты, – к точке зрения безусловного большинства людей, среди которых она эту карьеру пытается делать.
Важна не украинофилия, плевать на нее, – важен снобизм.
И этот снобизм – такой характерный, такой родной для московской тусовки, – абсолютно немыслим в тех странах, примером которых эта тусовка все время пытается укорять всех остальных.
Простейшее, элементарное противоречие: Собчак, ты хочешь “цивилизации” и “демократии”, так вот цивилизация и демократия начинаются с того, что ты не плюешь на то, что думают и чувствуют обыватели-избиратели, ты, можешь быть, морщишься, кашляешь, кряхтишь, но в нужный момент берешь с полки маску обязательного лицемерия, улыбаешься и соответствуешь тому, чего хочет нация, которая тебя выбирает.
Хоть дворником, хоть пастухом, но выбирает – и потому будь любезен.
И пока это правило остается для проповедников “цивилизации” темным и дремучим лесом – сидеть им без власти, считать свои горе-проценты и ждать, что там за них Путин решит.

Дмитрий Ольшанский


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