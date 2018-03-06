Украинские журналисты являются одними из главных виновников того кошмара, что творится в стране. И дело даже не в разжигании ненависти, стравливании масс, способствованию поляризации общества. Интернет-эпоха породила такое порочное явление как гонка за посещаемостью. Кликабельность контента оказалась важнее, чем его содержательность. Произошла чудовищная таблоидизация СМИ. Повсюду беспонтовые псевдосенсации-однодневки с желтыми заголовками «Стало известно, что это никому нахер неинтересно» и «Мы узнали, где вчера насрали». Исчезла вдумчивая аналитика. Пропали спокойные размышления. СМИ стали апеллировать к эмоциям читателя, а не к разуму. И поэтому мы имеем непрекращающуюся войну, а не мир! Редакторы, остановитесь!