{ 6 марта 2018 }

Таблоидизация

Рубрики: [Фейсбук]  

Украинские журналисты являются одними из главных виновников того кошмара, что творится в стране. И дело даже не в разжигании ненависти, стравливании масс, способствованию поляризации общества. Интернет-эпоха породила такое порочное явление как гонка за посещаемостью. Кликабельность контента оказалась важнее, чем его содержательность. Произошла чудовищная таблоидизация СМИ. Повсюду беспонтовые псевдосенсации-однодневки с желтыми заголовками «Стало известно, что это никому нахер неинтересно» и «Мы узнали, где вчера насрали». Исчезла вдумчивая аналитика. Пропали спокойные размышления. СМИ стали апеллировать к эмоциям читателя, а не к разуму. И поэтому мы имеем непрекращающуюся войну, а не мир! Редакторы, остановитесь!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

Похожие посты:


  1. Кинотавр

    2. Кинотавр

    Кинотавр, как чемпионат России по футболу: вроде бы как у взрослых, вроде бы какие-то свои звезды, вроде бы какие-то победители в конце… Но в обоих случаях – все без зрителей и нахер не нужно никому в мире

$LF

Оставьте комментарий



«««