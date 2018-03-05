Павел Артемьев взбешён программой «Однажды…»

Певец Павел Артемьев раскритиковал программу НТВ «Однажды…». 3 марта 2018 года в эфире показали выпуск, один героем одного из сюжетов которого стал Паша. На следующий день г-н Артемьев опубликовал в фейсбуке гневный пост:

- Мне очень не хочется злиться. Но, видимо, придётся. Полгода назад мне написали из программы «Однажды» (это та передача, что раньше называлась «Истории в деталях», и в «историях» я уже снимался 10 лет назад), мол, какой интересный альбом у тебя, Паша, вышел, хотим сделать о тебе сюжет. О той программе у меня были сдержанно-милые воспоминания, «Однажды» делает та же команда, во главе с Сергеем Майоровым. Съёмочная группа ходила за мной очень долго, подробно снимала концерты, спектакли и то чем я живу сейчас. В эфир попали мельчайшие хвостики из этих съёмок. Начинается этот сюжет со слов, что я живу с БАБУШКОЙ. Вы там совсем [обалдели], ребята??? У меня все бабушки уже умерли! Эти «умельцы» половину сюжета просто нарезали из старой программы, а голос за кадром с вдохновенно надменной интонацией произносит всякую херню и враньё. Видимо, эта каша и составляет серое вещество «автора». Я не друг Сергея Майорова, не могу его здесь отметить. Мне отвратительно, противно и очень обидно. Ваша команда потратила мое время и нервы на то, чтоб насрать в душу. Других слов нет. Не смотрите эту парашу.