Не про «Оскар»

Прямо сейчас по телевизору, обсуждая как раз “Оскар”, говорят о трасгендерах, Ванштейне и проч.

Ой, что делается! Почему? Для чего? Откуда? Зачем?

Женщины обвиняют мужчин. Но и мужчины в долгу не остаются.

“Американец Энтони Оливер обвинил актрису Джейми Лунер в том, что она накачала его наркотиками и сделала ему минет, пока происходящее снималось на камеру. По словам мужчины, инцидент произошел в конце 1990-х, когда ему было 16 лет, передает TMZ”.

Попытаюсь объяснить. Феминистки, геи, харрасмент – всё вторично.

Первично – правило микроволновок. Если мужчина и женщина живут вместе, то им нужна одна микроволновка на двоих. Если они живут сами по себе, то две. Каждому нужна своя.

А где в глобальном мире искать новые рынки? Нигде. Надо, чтобы люди боялись друг друга. Надо, чтобы они жили в одиночестве. Это не прямо удваивает потребление, но сильно его расширяет. Плюс к этому – услуги психотерапевтов, агентств, консультантов, банков спермы и суррогатных матерей. Вот идеал.

Вдобавок, одинокий человек уязвим.

Так в конце пятидесятых эмансипация выбросила на рынок труда миллионы женщин. И никаких мигрантов не понадобилось. Рабочая сила моментом подешевела. В итоге после “освобождения женщин Востока” мужчина и женщина, работающие оба, стали зарабатывать меньше, чем раньше мужчина зарабатывал один. Вдобавок им понадобилась няня, чаще нужны услуги врачей и проч.

Женщин на мужчин (и наоборот) натравливают не феминистки, а невидимая рука рынка. Это вполне себе стратегия, потому и власти “свободных рыночных стран” так поддерживают любые движухи меньшинств.

Объяснение очень простое, как видите. Покупайте каждый себе по микроволновке. Так надо для экономики.