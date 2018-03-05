{ 5 марта 2018 }

Александр Кутиков и «Нюанс». День рождения!

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Ветеран «Машины Времени», басист, вокалист, композитор, саундпродюсер, издатель, соавтор «Поворота», «Скачек», «За тех, кто в море» и многих других вечных хитов «Машины» Александр Кутиков крайне редко дает сольные выступления. Уж больно много времени отнимает основная работа в МВ, да и коллеги по сайд-проекту – легендарная столичная группа «Нюанс» - заняты в нескольких коллективах каждый, так что графики очень трудно свести. А уж концерт в день рождения – случай вообще уникальный: дело в том, что Александр родился 13 апреля, этот день обычно приходится на Великий пост, когда не все участники его состава могут играть. Но в этом году пост заканчивается раньше, так что свой праздник Кутиков отметит на сцене в компании своих поклонников, как давно хотел. Причем 66-летие музыканта пройдет не в чинном концертном зале, а в клубе BACKSTAGE, где артист видит ваши глаза, а вы – его! Со сцены прозвучат хиты с сольных альбомов Александра, а также редко исполняемые вещи «Машины Времени» его авторства. Но и без хорового пения классики тоже не обойдется, так что вечер будет разнообразным – удастся и послушать, и подвигаться! А еще там же вы сможете приобрести вышедший этим летом винил Александра Кутикова «Бесконечномгновенно». Приходите 13 апреля в BACKSTAGE и имейте в виду: будет РОК!

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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