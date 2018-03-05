Александр Кутиков и «Нюанс». День рождения!

Бас-гитарист, саундпродюсер, один из основных вокалистов и композиторов «Машины Времени» Александр Кутиков продолжает работу над своим третьим сольным альбомом. Через несколько дней состоится радиопремьера его новой песни «Лети, душа!» – в ней Кутиков не только сочинил музыку, но [Читать...]

16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ: АЛЕКСАНДР КУТИКОВ И «НЮАНС» Ветеран «Машины Времени», композитор. вокалист, бас-гитарист, саундпродюсер и издатель Александр Кутиков вырос на классической музыке. Это потом были The Beatles и все остальное – и в [Читать...]

Именно так, в одно слово! Выпустив в 2009 году второй сольный альбом «Демоны любви», Александр Кутиков – ветеран «Машины Времени», басист, вокалист, композитор, саундпродюсер, глава лейбла «Синтез Рекордс» – не остановился. Новые песни шли и шли, творческий партнер-поэт [Читать...]

Александр Кутиков 16 ноября даст нечастый сольный концерт с группой «Нюанс» в Театральном зале Московского международного дома музыки. При всей любви ветерана «Машины Времени» к классике никакого академизма ждать не приходится – будет рок, громкий и энергичный (ну, понятно, [Читать...]

Бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков по примеру своих коллег – Андрея Макаревича и Евгения Маргулиса – решил совмещать работу в «МВ» с «индивидуальной трудовой деятельностью». Имеющий опыт сольной работы (в 1996 году Кутиков выпустил на собственной фирме [Читать...]