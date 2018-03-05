Довлатов – навязанный медийной клакой псевдоклассик. Символ мелкотемья, бесконечного пошловатого анекдота, певец пустой и бессмысленной жизни позднесоветского интеллигента.

Единственное впечатление, которое вынес из его тестов, иммиграция для русского человека – жуткое проклятие. Лучше морозить жопу над выгребной ямой где-нибудь в Ярославской области, чем променять свою жизнь на уютный ад в Бруклине.

4 дня для проката его довлатовской биографии – и то много. Владельцы кинотеатров – разумные люди. Пастернаков не читают. И правильно делают.