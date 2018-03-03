{ 3 марта 2018 }

«Черный обелиск» Анатолия Крупнова в четырех бокс-сетах

Рубрики: [Музыка]  
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Анатолий Крупнов

Компания Navigator Records выпускает бокс-сеты лидера группы «Черный обелиск» Анатолия Крупнова. В  рамках серии планируется выпустить четыре бокса, включающих 12 винилов LP. Первый бокс будет содержать все лучшее, созданное Анатолием Крупновым «в идеальном звучании» – от «Чёрного обелиска» до «Крупский сотоварищи». Второй выпускается под условным названием «андеграундный Крупнов» – в него войдут альбомы  «86-88», «Стена», «One more day» и «Ещё один день». Третий – так называемый мейнстрим («Крупский сотоварищи», «Post альбом»). И, наконец, четвертым станет трибьют Крупнову.

27 февраля 2018 года, в день памяти артиста, стартовал предзаказ на первые три пластинки, объединенных под общим названием «Я остаюсь».

- Концепция этого издания – стремление показать весь творческий путь Анатолия Крупнова, – говорят представители лейбла. – Герой уходит из дома («Дом желтого сна») и, преодолевая препятствия («Стена»), находит выход («Дорожная»). Так и озаглавлены три LP альбома, входящие в первый бокс.

По словам издателей, особое внимание стоит обратить на оформление релиза.

- Это – настоящий арт-проект, ассоциативно рассказывающий о жизни героя, – говорят они. – Объёмный буклет с уникальными фотографиями и текстами от ведущих музыкальных журналистов и критиков дополняет издание. Всё получилось по-взрослому!

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