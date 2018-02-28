{ 28 февраля 2018 }

Дебаты

Рубрики: [Фейсбук]  

С чувством глубокого морального и сексуального удовлетворения, не удержавшись, посмотрел дебаты, которые выйдут на РОССИИ1 в 23.15.
Из грустного: смотрел на потерханного, пожмаканного Явлинского, которого помню молодым и зазывным, и думал о том, что кто-то и на меня смотрит таким взглядом.
Теперь о радостях. Собчак не промахнулась, плеснув водой в Жириновского, привычно дуркующего согласно прейскуранту.
У благостного Бабурина, как у цыганской лошади, выставленной на продажу, хотелось вытащить пробку, чтобы не лопнул – так его надули годы.
Грудинин говорил, что “мы должны вернуть себе богатства страны” – я-то думал, что ему уже хватает, но вот вишь…
Вы спросите: а что Титов?
А Титова я без проб пригласил бы на роль Акакия Акакиевича – ну, классный же типаж!
Ну, а “товарищ Максим” по фамилии Сурайкин – беспримесный мудак и это многое объясняет.
Впрочем, лучше один раз увидеть!
Не лишайте себя!

Аркадий Кайданов


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