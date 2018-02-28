Несколько минут, подавляя зевоту, посмотрел на ДОЖДЕ дебаты Навального с Лебедевым – двух небедных молодых людей умеренной степени хитровыделанности. Один из них мастерски научился отсасывать из госбюджета, а другой мечтает заглотнуть страну вместе со всем ее бюджетом. Но [Читать...]

Посмотрела дебаты наших кандидатов на Первом и на России. Мда. Тихий ужас. Стоят пять пикейных жилетов, юбочка из плюша и Жириновский. Который один только и спасал всё это унылое шоу, превращая его в безобразный балаган. Ну а что [Читать...]

Мучимый бессонницей посмотрел все сегодняшние дебаты на “Дожде”, где политические активисты оппозиции соревнуются друг с другом за право попасть в КС. Убил несколько ночных часов, выслушал 37 человек. В последний раз я так плодотворно тратил время больше 20 [Читать...]