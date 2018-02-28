Посмотрела дебаты наших кандидатов на Первом и на России.

Мда. Тихий ужас. Стоят пять пикейных жилетов, юбочка из плюша и Жириновский. Который один только и спасал всё это унылое шоу, превращая его в безобразный балаган. Ну а что было делать? Если бы Владимир Вольфович не назвал Ксению Анатольевну сумасшедшей блядью, то и запомнить было бы нечего.

Провинциальный, сука, колхоз. Натурально. Мыльные пузыри, только блёклые и с запахом нафталина. Чем-то это все напомнило продавцов политической литературы из девяностых. Брошюрки о том, что если хотим жить хорошо, то надо бы сначала стать богатыми за десять дней, протоколы мудрых рептилоидов – вот это всё.

Подготовленными надо на дебаты приходить. Ну, там, не знаю. Пару уроков ораторского мастерства. Всякую “у меня есть мечта” хоть глазом одним глянуть. Как формулировать мысли коротко и понятно, и – самое главное – где эти мысли брать, чтобы их думать.

При этом Собчак кричала, что желает дебатировать с Путиным. Да он-то как раз не сумасшедший – в этом участвовать.

В итоге вся тусовка де-факто агитирует за действующую власть. Но ведь это печально донельзя. Ну великая страна всё-таки. Ладно бы уровень Урюпинска, но тут хуже обычных программ Соловьева с участием четыреста четвертых.

Ныныны, ныныны.

Вольфович выручил. Заставлял временами просыпаться.