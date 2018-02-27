{ 27 февраля 2018 }

Выше природы, выше радуги, быстрее ветра

Рубрики: [Спорт]  
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Исполать Капризову, слава Знарку, тут разговора нет и быть не может, но Олимпиада – это Ковальчук, Мозякин и Дацюк, трое наших пацанов, по чьей милости я, удержу не зная, рыдал давешним воскресным утром.

И я объясню, косноязычным, так уж и быть, – почему.

Это на вас напала нарколепсия, когда немцы за три минуты вырвались, а я был в состоянии «ажитато», я знал, что догоним и перегоним, на бегу сделав с немцами то, что сделал с Америкой Джордж Буш – мл., а мы – с самими американцами там же, в Корее.

А, чтобы не забыть, когда дело дойдет до красивостей.

Я еще раз хочу посмотреть в глаза парню, который тренирует «АК БАРС» и который оскорбил Мозякина, обозвав того эвриптеридом, и которого потом изнасиловали американские студенты (для пущего эффекта некоторые из них были с русскими корнями).

Понимаете, идею справедливости никто не отменял.

Это не просто Победа, это благословение всех хороших, но до поры обделенных парней на рать, на последний колющий удар, это воплощение пантеистической утопии, когда Человек (вставьте любую из трех фамилий) выше природы, выше радуги, быстрее ветра и сильнее исполина.

Эта Победа – воздаяние за наши унижения, за нашу боль; почти киношная история про баланс, про теорию вероятности, с которой вероятно столковаться только безупречным.

Где Вы, Сергей Зубов, удалявший Ковальчука из команды? Хорошо ли Вам спится? Поздравили ли Вы Илью? Или Вы корефан паренька из Казани?

Это не просто победа, это – вкуснейшая из всех мыслимых вендетт; не немцам, немцы – молодцы и черт с ними; это месть за безверие, шах и мат шумливым депутатам, хреновым псевдопатриотам, Родину понимающим как чековую книжку и халявный рахат-лукум.

Парни победили тогда, когда всем нам казалось, что Бог оставил эту пустошь, но даже Он не выдержал, возвернулся и плачет от восхищения вместе со мной, с тобой, с нами, всеми, кого теперь зовут одинаково – ИЛЬЯПАВЕЛСЕРГЕЙ.

Несгибаемые.

Отар Кушанашвили


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