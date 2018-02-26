{ 26 февраля 2018 }

Гришковец

Рубрики: [Фейсбук]  

Я – тормоз. Только сейчас прослушал “Как я съел собаку” Гришковца.
Вот Гришковец – умный. Он еще 15 лет назад понял, что книжками на жизнь не заработаешь и нужно писать всякое смешное и понятное для тупых и читать им со сцены по 3000 рублей за билет.
Первооткрыватель жанра.
Теперь Ах Астахова и поэт Гутин могут читать свои стихи в ресторанах и зарабатывать ими на жизнь. И это хорошо…
А вот те, кто пишет толстые книги, те – дураки.
Вы только представьте себе, как Прилепин читает со сцены “Обитель” и на разогреве у него – Алексей Иванов или Водолазкин.
Вообще писать толстые книги – недальновидно. Мало, кто может удержать внимание больше чем на 10 страниц.
Поэтому для современных интеллектуалов потолок – это Жванецкий и Довлатов.
А иначе – они засыпают…

Сергей Ключенков


Похожие посты:


  1. Гиги Дедаламазишвили (“Мгзавреби”): «Если бы не Гришковец, непонятно, как бы нас послушали правильные люди»

    2. Гиги Дедаламазишвили (“Мгзавреби”): «Если бы не Гришковец, непонятно, как бы нас послушали правильные люди»

    Грузинская группа “Мгзавреби”, образованная в 2006 году, стахановскими темпами обрела бешеную популярность. Невероятно обаятельный и общительный вокалист коллектива Гиги Дедаламазишвили рассказал корреспонденту  о том, как это произошло. – Вы получили актерское образование. Наверняка это обстоятельство наложило отпечаток и [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««