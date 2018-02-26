Я – тормоз. Только сейчас прослушал “Как я съел собаку” Гришковца.

Вот Гришковец – умный. Он еще 15 лет назад понял, что книжками на жизнь не заработаешь и нужно писать всякое смешное и понятное для тупых и читать им со сцены по 3000 рублей за билет.

Первооткрыватель жанра.

Теперь Ах Астахова и поэт Гутин могут читать свои стихи в ресторанах и зарабатывать ими на жизнь. И это хорошо…

А вот те, кто пишет толстые книги, те – дураки.

Вы только представьте себе, как Прилепин читает со сцены “Обитель” и на разогреве у него – Алексей Иванов или Водолазкин.

Вообще писать толстые книги – недальновидно. Мало, кто может удержать внимание больше чем на 10 страниц.

Поэтому для современных интеллектуалов потолок – это Жванецкий и Довлатов.

А иначе – они засыпают…