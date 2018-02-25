Все наши хоккеисты на церемонии награждения под звуки олимпийского гимна дружно пели российский, и это достойный ответ всем “патриотам-хейтерам”, кто клеймил позором “нейтральных” атлетов из России, кто назвал их “предателями Родины” и “рвачами”! Все они, кто поехал на Олимпиаду, отправились туда не за деньгами, а чтобы вернуть нашей стране её спортивную честь, достоинство и флаг! Символично, что победную шайбу забросил у нас восемнадцатилетний парень, олицетворяющий будущее российского спорта! Но мое восхищение вызвали хоккеисты Германии, совершившие настоящее чудо, и сражавшиеся со львиной отвагой в драматическом финальном поединке вопреки прогнозам, что они выйдут на игру с бодуна после празднования самого факта выхода в финал. И всё же, чемпионами стали те, кто и должен был стать! Поздравление – победителям, честь и хвала – проигравшим!

И ещё – хотел бы я, чтобы такие же слёзы, которые были на глазах у немцев, стекали бы по щекам наших футболистов в подобном финале чемпионата мира по футболу.